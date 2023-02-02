Ereğli'den kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor, son olarak Ataşehir Belediyespor forması giyen kaleci Hilal Subay'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan oyuncunun takım ile ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

- Ulaşıma zam

Karadeniz Ereğli'de yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği, şehir içi toplu taşıma ücretlerinde sivil 8 lira 50 kuruş, öğrenci 5 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Zamlı tarife 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.





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