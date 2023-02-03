GÜNCELLEME- Zonguldak'ta bir kişinin tartıştığı taksicilere satırla saldırması güvenlik kamerasında

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde taksicilerle tartışan ve satırla saldırma anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Bozhane mevkisindeki taksi durağının bulunduğu alana aracını park etmek isteyen T.O. ile duraktaki şoförler arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine T.O. aracından getirdiği satırla şoförlere saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ç, sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşarak otomobilini Bozhane Limanı içerisine park eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, saldırı anı, taksi durağındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durağa giren zanlının, taksicilerle itişmesi ve elindeki satırla saldırması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.