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Zonguldak'ta gönüllü maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor

AA

Zonguldak'ta gönüllü maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 500 gönüllü maden işçisinin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ilin etkilendiği 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan çalışmalara katılmak üzere hazır beklediğini bildirdi.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin çalışmalara katılmak için yola çıktığını belirten Yeşil, "Tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

Yeşil, depremin olduğu andan itibaren teyakkuza geçen ekiplerin, aldıkları eğitim koordinesinde kısa sürede hazır hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından talep edilmesi halinde 500 gönüllü madenci arkadaşımız deprem bölgesine hareket edecektir. Maden işçisi olarak vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz, elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

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