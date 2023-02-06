Zonguldak'ta kış lastiği denetiminde 14 sürücüye 35 bin 304 lira ceza

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yapılan kış lastiği denetiminde 14 sürücüye 35 bin 304 lira ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Bartın- Karadeniz Ereğli-Karabük ve Devrek-Mengen yolunda yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, otobüs, minibüs ve ticari taksilere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında 118 aracın kontrol edildiği denetimde, 14 sürücüye 35 bin 304 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri yoğun şekilde sürdüreceği belirtildi.

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