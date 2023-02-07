Zonguldak'taki maden işçileri, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki afetin yıkımlara yol açtığı bölgelerde, halihazırda TTK çalışanı 752 maden işçisi kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Kömür üretiminde kullandıkları tahkimat yöntemiyle ilerleyen ve yer altında edindikleri tecrübeleri deprem bölgesinde kullanan madenciler, birçok vatandaşın enkaz altından kurtarılmasını sağladı.

Kişisel eşyalarının yanı sıra kazma, fener, kürek, jeneratör, baretlerini yanlarına alan 500 maden işçisi daha hazırlıklarını tamamladı.

Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra müessese müdürlüklerinden kara yoluyla Ankara ve İstanbul'a giden işçiler, hava yoluyla deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Bölgeyle koordinasyon halinde ihtiyaca binaen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere maden işçilerinin gönderilmeye devam edileceği belirtildi.

- Madenciler yola çıktı

Kozlu Müessese Müdürlüğü'nden çalışmalar için yola çıkan işçilerden Muharrem Temel, AA muhabirine, ellerinden gelenin fazlasını yapıp vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Temel, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dileyerek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Madenciler olarak elimizden geleni yapacağız inşallah." dedi.

İşçi Şafak Akça da deprem bölgesindeki canlara ulaşmak için kanlarının son damlasına kadar çaba sarf edeceklerini dile getirdi.





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