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Hatay'da ikisi çocuk 6 kişi maden işçilerince enkazdan sağ çıkarıldı

AA

Hatay'da ikisi çocuk 6 kişi maden işçilerince enkazdan sağ çıkarıldı

ZONGULDAK (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, enkaz altında kalan ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler yoğun uğraşlar sonucu ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Aile ve yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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