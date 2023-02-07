Hatay'da ikisi çocuk 6 kişi maden işçilerince enkazdan sağ çıkarıldı

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ZONGULDAK (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, enkaz altında kalan ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler yoğun uğraşlar sonucu ikisi çocuk 5 kişilik bir aile ile 88 yaşındaki Döne Taşer'i, depremin 31'inci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Aile ve yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.





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