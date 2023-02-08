Zonguldak'ta karda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

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ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 87 yaşındaki yaşlı kadın kurtarılarak huzurevine teslim edildi.

Çolakpehlivan köyündeki evinde tek başına yaşayan Nebahat Onan, yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine yaşlı kadına ulaşmak için çalışma başlatan Zonguldak İl Özel İdaresi Devrek Bakimevi ve Büz Şantiyesi ekipleri karla kaplı yolu kısa sürede açtı.

Köye ulaşan ekiplerce sağlık durumu kontrol edilen Onan, daha sonra Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.





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