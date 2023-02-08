Maden işçilerinin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1801 maden işçisinin deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Yeşil, yaptığı yazılı açıklamada, madencilerin büyük dayanışma içinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Şu anda 625 madencinin deprem bölgesine doğru yola çıktığını, 800 işçinin de hazırlık yaptığını aktaran Yeşil, "Şu ana kadar 1801 maden işçisi deprem bölgelerindeki arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 3 bin 226 madencinin deprem bölgesinde olması planlanıyor. Allah madencilerimize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Yeşil, bölgeye sevk edilen maden işçilerinin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maden işçileri, şu ana kadar yüzlerce yaralıyı enkazdan kurtardı. Yer altında edindikleri tecrübeleri enkazlarda kullanan maden işçileri, birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. TTK Genel Müdürlüğü de maden işçilerinin bölgeye sevki ve teknik personel ile ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için büyük özveride bulunuyor. Sendika olarak işçilerimizle koordine halindeyiz. Sevk ve koordinasyon konusunda kurumumuzla istişare halinde çalışıyoruz. Temennimiz kurtarabildikleri kadar canı kurtarmalarıdır."

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