İskenderun'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren kişi Zonguldak'ta defnedildi

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ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde Hatayı'ın İskenderun ilçesinde binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren kişi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İskenderun'da 4. katında oturduğu binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın oğlu Sergen Mudanya'nın (27) cenazesi Alaplı Belediyesi gasilhanesine getirildi.

Yakınları tarafından alınan Mudanya'nın cenazesi, Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Beşiktaş flamasına sarılı tabutla Alaplı Merkez Camisi'ne götürüldü.

Mudanya'nın cenazesi, Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Osmanlı köyü aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yakınları ve vatandaşlar katıldı.





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