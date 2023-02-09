Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 82 saat sonra kurtarıldı

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ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan Fatih Deveci, 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, afet alanındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta enkaz tarama faaliyetleri gerçekleştiren maden işçileri, il merkezindeki Gülpak-2 Apartmanı'nın yıkıntıları arasından 62 yaşındaki Fatih Deveci'yi 82 saat sonra kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Deveci, sağlık ekiplerine teslim edildi.



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