Hatay'da anne ve oğlu enkazdan 101 saat sonra kurtarıldı

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ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan anne ve oğluna, 101 saat sonra sağ ulaşıldı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yürüttü.

Altı katlı bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu İhlas Ayaz ile oğlu Yiğit Ayaz'ı, enkazdan 101 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

Anne ve oğlu sağlık ekiplerine teslim edilirken çalışmaları izleyen baba, ailesini kurtaran maden işçilerine sarılarak teşekkür etti.

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