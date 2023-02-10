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"Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden 3'ü çocuk 6 kişinin cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

AA

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden 3'ü çocuk 6 kişinin cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 5'i aynı aileden 6 kişinin cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Enkaz altında kalarak vefat eden Volkan Selçuk, eşi Sevda, çocukları Beren Su, Derin ve Hüseyin Mehmet Selçuk ile Buse İnan'ın cenazeleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi morg aracıyla Kahramanmaraş'tan ilçeye getirildi.

Bozhane Camisi'nde cenaze namazını kıldıran İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, anne Sevda ile 2,5 yaşındaki oğlu Hüseyin Mehmet'in bir tabuta konulduğunu ve aynı mezara defnedileceğini ifade etti.

Buse İnan'ın cenazesi şehir mezarlığında, diğer ailenin cenazeleri ise Belen Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarıyla Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


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