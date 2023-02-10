Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5, 8 ve 9 Şubat'ta uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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