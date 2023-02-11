Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden öğretmen, Zonguldak'ta toprağa verildi

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ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren öğretmen Burcu Efe'nin cenazesi, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından eşi ve 2 oğluyla yaralı çıkarılan ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Efe'nin cenazesi, Karadeniz Ereğli ilçesine getirildi.



Efe, Bozhane Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Efe'nin aile ve yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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