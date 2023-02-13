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Kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden konakladıkları okulun öğrencilerine anlamlı mesaj:

AA

Kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden konakladıkları okulun öğrencilerine anlamlı mesaj:

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'tan deprem bölgesi Hatay'a giden maden işçileri, konaklama için kullandıkları sınıfın tahtasına yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlar için isteklerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda maden işçisi destek veriyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi çalışanı madenciler, Hatay'ın Hassa ilçesinde çalışmalarını sürdürürken bir süre Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda konakladı.

Yeni görevleri dolayısıyla okulu boşaltan madenciler, depremin öğrencisiz bıraktığı sınıfların birinde tahtaya yazdıkları mesajla yarınlara dair anlamlı istek ve tavsiyelerde bulundu.

TTK Üzülmez notuyla tahtaya yazılan notta, şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler Zonguldak madencileri, sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınıza, siz yokken yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz.

Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışın, aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın, yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın."

Mesajda ayrıca "Not: Sevgili öğretmenim bizler sınıfları, okulu kullandık. İmkanlarımız doğrultusunda temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki, su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez." ifadeleri de yer aldı.


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