Depremden kurtulan Kahramanmaraşlı ailenin bebeği Zonguldak'ta dünyaya geldi

ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle yaşadıkları Kahramanmaraş'tan ayrılarak 2 günlük yolculuğun ardından Zonguldak'a gelen Meşe çiftinin ilk çocukları, sağlıklı şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Elbistan ilçesinde evleri depremde hasar gören İlkyaz-Zeki Meşe çifti, depremin ikinci günü yakınlarının ikamet ettiği Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine geldi.

Hamile olan 25 yaşındaki İlkyaz Meşe, Ereğli Devlet Hastanesi'nde bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Baba Zeki Meşe, gazetecilere, Fadime ismini verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde evlerinin ciddi hasar gördüğünü anlatan Meşe, "Bindik arabaya 'ya nasip' diyerek bu tarafa doğru geldik. Amcamın kızı burada ikamet ediyor. 2 gün süren yolculuğun ardından Ereğli'ye geldik. Burada kaymakam bey öğretmenevini tahsis etti. Onlardan Allah razı olsun. Doğum hastanede oldu, çok şükür sağlığı yerinde. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Meşe, depremde yakınları ve komşularını kaybettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sadece canımız sağ. Çocuk olacağı için orada kalamadık. Görmediğimiz, yapmadığımız iyiliği buralarda gördük. Ereğli halkından da kaldığımız öğretmenevi çalışanlarından da Allah razı olsun. Havaların ısınması ile çocuğumuzun da sağlığı yerinde olursa 1 aya kadar dönmek istiyoruz. Akrabalarımız, toprağımız, ailemiz orada. Bir an önce evler falan yapılır inşallah, Allah güç kuvvet verir devletimize."

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı da ailenin durumu ile yakından ilgilendi.



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