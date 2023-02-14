Deprem bölgesinde 6 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Zonguldak'a döndü

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ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden ve enkazdan 6 kişiyi kurtaran Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekibi, Zonguldak'a döndü.

Deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayarak ilçeye dönen 35 kişilik ekip, Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 35 kişilik ekip ve 6 tam donanımlı araçla deprem bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, "Görev süresinde 6 kişiyi kurtardık. Kahramanmaraş'ta 170. saatte Irmak kızımızı çıkarmak bize nasip oldu. Bütün arkadaşlarımız yatak yorgan olmadan arabalarda 2'şer saat dinlenerek çalışmalarını sürdürdü." dedi.

- "Bir cana bin bot feda olsun"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 89 saat sonra enkazdan kurtarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a botunu veren itfaiyeci Burak Demirören de kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

Binada dinleme yaptıklarını ancak duyum almadıklarını, karşı binada dinleme yapılırken canlı tespit edildiğini dile getiren Demirören, "Bize aşağıdan tıklama sesi geldi. Depremde her zaman bağırmak değil bir yere vurarak da işaret verilebilir. İnsanlar bağıra bağıra enerjilerini bitirmişler. Yiğit'i aldığımızda sesi kısılmıştı. 'Üşüyorum' diyerek, ayakkabı istedi. 'Sana feda olsun' dedik, botlarımızı verdik. Anne, babası ve kız kardeşi maalesef hayatını kaybetmişti. 'Üşüyorum abi, bot' deyince seve seve, 'Bir cana bin bot feda olsun' dedik." ifadelerini kullandı.

- Depremzedeler ilçede misafir ediliyor

Öte yandan ilçeye gelecek depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım toplama merkezinin bir bölümü ücretsiz mağazaya dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçeye gelen depremzedelere Ereğli halkının kucak açtığını belirterek, "Gelenleri misafir ediyoruz. Vatandaşlar evlerini hazırladı. Bu evlere gelenleri yerleştiriyoruz. Ereğli halkından Allah razı olsun. Alanı mağaza şeklinde oluşturduk. Bebek, kadın, erkek reyonları var." diye konuştu.

Gıda ve giyim malzemesi taşıyan tır ise dualarla deprem bölgesine hareket etti.

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