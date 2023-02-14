Deprem bölgesinde 6 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Zonguldak'a döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde 6 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Zonguldak'a döndü

AA

Deprem bölgesinde 6 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Zonguldak'a döndü

ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden ve enkazdan 6 kişiyi kurtaran Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekibi, Zonguldak'a döndü.

Deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayarak ilçeye dönen 35 kişilik ekip, Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 35 kişilik ekip ve 6 tam donanımlı araçla deprem bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, "Görev süresinde 6 kişiyi kurtardık. Kahramanmaraş'ta 170. saatte Irmak kızımızı çıkarmak bize nasip oldu. Bütün arkadaşlarımız yatak yorgan olmadan arabalarda 2'şer saat dinlenerek çalışmalarını sürdürdü." dedi.

- "Bir cana bin bot feda olsun"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 89 saat sonra enkazdan kurtarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a botunu veren itfaiyeci Burak Demirören de kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

Binada dinleme yaptıklarını ancak duyum almadıklarını, karşı binada dinleme yapılırken canlı tespit edildiğini dile getiren Demirören, "Bize aşağıdan tıklama sesi geldi. Depremde her zaman bağırmak değil bir yere vurarak da işaret verilebilir. İnsanlar bağıra bağıra enerjilerini bitirmişler. Yiğit'i aldığımızda sesi kısılmıştı. 'Üşüyorum' diyerek, ayakkabı istedi. 'Sana feda olsun' dedik, botlarımızı verdik. Anne, babası ve kız kardeşi maalesef hayatını kaybetmişti. 'Üşüyorum abi, bot' deyince seve seve, 'Bir cana bin bot feda olsun' dedik." ifadelerini kullandı.

- Depremzedeler ilçede misafir ediliyor

Öte yandan ilçeye gelecek depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım toplama merkezinin bir bölümü ücretsiz mağazaya dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçeye gelen depremzedelere Ereğli halkının kucak açtığını belirterek, "Gelenleri misafir ediyoruz. Vatandaşlar evlerini hazırladı. Bu evlere gelenleri yerleştiriyoruz. Ereğli halkından Allah razı olsun. Alanı mağaza şeklinde oluşturduk. Bebek, kadın, erkek reyonları var." diye konuştu.

Gıda ve giyim malzemesi taşıyan tır ise dualarla deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan köpeği madenciler kurtardı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan ...
(Görüntülü)&#039;YERİN ALTINDA BİR NEFES, BİR SES DUYDUĞUNDA ONLARI KİMSE TUTAMAZ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'YERİN ALTINDA BİR NEFES, BİR SES ...
'Yer altında ses duyduklarında onları kimse tutamaz'
YEREL HABERLER 'Yer altında ses duyduklarında onları kimse tutamaz'
(Görüntülü)DEPREMZEDE ÇİFTİN, İLK ÇOCUĞU ZONGULDAK&#039;TA DÜNYAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE ÇİFTİN, İLK ÇOCUĞU ...
GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolüne dikkati çekti:
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin arama kurtarma ...
Depremzede çiftin, ilk çocuğu Zonguldak'ta dünyaya geldi
YEREL HABERLER Depremzede çiftin, ilk çocuğu Zonguldak'ta dünyaya ...
Depremden kurtulan Kahramanmaraşlı ailenin bebeği Zonguldak'ta dünyaya geldi
YEREL HABERLER Depremden kurtulan Kahramanmaraşlı ailenin bebeği ...
(Görüntülü)BAŞ AĞRISI İÇİN SIK İLAÇ KULLANANLARA &#039;BAŞ AĞRISI GÜNLÜĞÜ&#039; TAVSİYESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAŞ AĞRISI İÇİN SIK İLAÇ KULLANANLARA ...
Baş ağrısı için sık ilaç kullananlara 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi 
YEREL HABERLER Baş ağrısı için sık ilaç kullananlara 'baş ağrısı ...
Kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden konakladıkları okulun öğrencilerine anlamlı mesaj:
YEREL HABERLER Kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden ...
Hatay'da enkaz altında kalan genç kız 156 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan genç kız 156 saat sonra ...
Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.