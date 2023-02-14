Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü

ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinden 116'sı, Zonguldak'a döndü.

Deprem bölgesinde çalışan 3 bin 800 madenciden askeri uçakla kente dönen 116'sı, Zonguldak Havalimanı'nda aile ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve siyasi parti temsilcilerince karşılandı.

Madencilerin karşılanması sırasında havalimanında "Kahramanlar hoş geldiniz." anonsu yapıldı.

Madencilerden Alper Sarıoğlu, gazetecilere, ilk gittikleri akşam hiç dinlenmeden kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bölgede 20 kişilik gruplar halinde çalıştıklarını anlatan Sarıoğlu, "Oranın halkı perişan, orada çok kötü durumlar vardı. Orada çocuk çıkarırken psikolojimiz çok... Orada her akşam mücadeleye devam ettik, vardiyalı şekilde, dinlenmek yoktu. 12 saat çalışıp 6-7 saat dinlenmenin ardından yeniden çalıştık. Yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız." diye konuştu.

Mehmet Bayrak da enkaz altından birçok can çıkardıklarını belirterek, "Çok zor bir süreçti bizim için ama başarılı geçti. Kurtarabildiğimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız için yapacak bir şeyimiz yoktu. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. 40 saat hiç uyumadık, devamlı çalıştık. Bir umut için yola çıktık. Malatya sokaklarında, bilmediğimiz bir ilde kazma, kürek, tokmak her şeyimizi alıp kendi imkanlarımızla başardık." dedi.

Tufan Ayhan ise havanın soğuk olduğunu anımsatarak, "En ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık. Memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığa rahat koyalım diye çok uğraştık, çaba gösterdik. Askerlerimiz olsun, AFAD ekibimiz olsun çok mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Maden işçisi Yusuf Aytürk de insanların elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oraya gelen yardımlar öyle bir şey ki.. Tırlar dolusu yardım, sokakta yemek yapanlar, insanın gözleri doluyor orada. Bu ülke manevi ruhu, birlik beraberliğini kesinlikle kaybetmemiş. Bunu böyle felaketlerde görebiliyoruz. Yardım yapana, gidene herkese helal olsun." dedi.

Atilla Soyluk da 24 saat telefonunlarının açık olduğunu, madencilerin hazır bir şekilde beklediğini aktararak, "Bugün yine gönderseler seve seve gideriz. Aynı madende çalışır gibi. Elimizle koymuş gibi aldık. Hiçbirine zarar vermedik." şeklinde konuştu.

Madenciler daha sonra otobüslerle Zonguldak ve Bartın'a gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.