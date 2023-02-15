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Cam kemik hastalığından kaybettiği oğlunun eşyalarını depremzedelere bağışladı

AA

Cam kemik hastalığından kaybettiği oğlunun eşyalarını depremzedelere bağışladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir anne, 2 yıl önce cam kemik hastalığından vefat eden oğlunun battaniye, oyuncak ve kıyafetlerini depremzedelere bağışladı.

Alaplı ilçesinde yaşayan Banu Arslan Türk, 10 yaşındaki cam kemik hastası oğlu Tuğberk Efe Turan'ı 2 yıl önce kaybetti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından üzüntü yaşayan anne Türk, oğlundan kalan eşyaları depremzede çocuklara verme kararı aldı.

Alaplı Kaymakamlığınca düzenlenen yardım kampanyasına evladının eşyalarını paketleyerek teslim eden Türk, hazırladığı yardım paketinin üzerine oğlunun adıyla şu notu yazdı:

"Merhaba sevgili arkadaşlarım, ben Zonguldak Alaplı'dan Tuğberk Efe Turan, 10 yaşında vefat ettim. Annemin öpmelere, kokmalara doyamadığı battaniyelerimi, oynamaya zamanımın ve gücümün yetmediği çok sevdiğim oyuncaklarımı siz değerli kardeşlerime gönderiyorum. Cennetimden her zaman sizleri izliyor ve dua ediyor olacağım. Sevgilerimle."

Banu Arslan Türk, gazetecilere, depremzede çocuklara çok üzüldüğünü, bir anne olarak elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını söyledi.

Oğlunun en değerli kıyafetlerini, battaniyelerini, peluş oyuncaklarını gönderdiğini aktaran Türk, çocuğunun hastalığı nedeniyle alınan oyuncakları kullanamadığını anlattı.

Türk, oğlunun bu oyuncaklarla oynamaya hem gücünün olmadığını hem de zamanının yetmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Acılı çocuklarımıza göndermek geldi elimden. Maddi olarak küçük bir şey de olsa elimden gelen manevi olarak en büyük şey buydu. Oğlumu kaybettikten sonra onları yıkadım, paketleyip kaldırdım. Arada açıp kokluyordum, geri koyuyordum. Deprem olayından sonra onları tekrar çıkardım, yıkanmışlardı paketleyip gönderdim. Bunu yaparken sadece oradaki anne ve çocukları düşündüm."


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