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Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi

AA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fay hatlarında yer değiştirme hareketlerinin gözlendiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hatlarının yer değiştirme hareketleri incelendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fay hatlarında yer değiştirme hareketlerinin gözlendiğini bildirdi.

BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bayık, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yer kabuğunda oluşturduğu etkiyi radar uydu görüntüleri üzerinden oluşan deformasyonu (bozulma) belirledi.

Bayık, gazetecilere, depremden önceki ve sonraki görüntülerle uzaklıkları ölçerek yeryüzündeki değişiklikleri belirlediklerini söyledi.

Görüntülerin faz ölçümlerini yaparak aralarındaki uzaklık değişimini elde ettiklerini belirten Bayık, "Depremdeki etkileri şöyle söyleyebiliriz, sıcaktan soğuğa geçiş çizgisi belirmekte. Burada bunu fayın kırılma çizgisi olarak belirledik. Yaklaşık olarak 3,8-4 metre civarında yer değiştirme olduğunu söyleyebiliriz. Sol yanal atımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin güneybatıya, fayın altında kalan bölgelerin ise kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini görmekteyiz." diye konuştu.

Bayık, fay hattının üstte kalan kısmının güneybatıya, altta kalan kısmının ise kuzeydoğuya doğru hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Tam rakamları vermek gerekirse fayın altında kalan bölgede 2,7 metre kuzeydoğuya, fayın üstünde kalan bölgede 1,1 metre güneybatıya hareket var. 3,8, hatalarla 4 metreyi bulduğunu söyleyebiliriz. Altta kalan kısım daha fazla hareket etmiş. Gaziantep ve Kilis'teki genel tabaka kuzeydoğuya hareket etmiş ama Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye güneybatıya doğru hareketini gerçekleştiriyor. Arap levhası, Van-Diyarbakır üzerine hareket yapıyor. Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında birbirinden uzaklaşma var."

Depremden en fazla Hatay bölgesinin etkilendiğini ve bunun zemin yapısıyla ilgili olduğunu dile getiren Bayık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fayın kuzeyinde kalan illere genel olarak baktığımızda Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın güneybatıya yaptığı hareket çok bariz. Diğer iller de kuzeybatıya hareket ediyor. Bu tür fayların özelliği yatay hareketlerin fazla olması ama düşey hareketler de olabiliyor. Fayın bıçak gibi kestiğini düşünürsek üst tarafta kalan kısımlar 1,5-2 metre arası, Gaziantep ve Kilis tarafı yarım metre yükselme göstermiştir. Yani aralarında 1 metreye yakın düşeyde fark ortaya çıkmıştır."



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