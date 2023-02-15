Deprem bölgesinden gelen 911 kişi Karadeniz Ereğli'de misafir ediliyor

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ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 239 aile, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çeşitli yerlere yerleştirildi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremin yaşandığı tarihten itibaren ilçeye 239'u aile toplam 911 kişinin geldiğini duyurdu.

Kaymakamlık Afet Koordinasyon Merkezince 773 kişinin akraba ve tanıdıklarının yanına, 4 kişinin ilçedeki bir otele, 48 kişinin öğretmenevine, 1 kişinin Orman İşletme Müdürlüğü, 4 kişinin askeri, 5 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi misafirhanesi, 76 kişinin de hayırseverlerin bağışladığı evlere yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelen afetzedelerin sağlık, eğitim, iaşe, psiko destek gibi bütün ihtiyaçları Kaymakamlık Afet Koordinasyon Merkezince karşılanmaktadır. Kaymakamlığımız Afet Kooordinasyon Merkezine bilgi verilmeden ilçemize gelen afetzedelerin herhangi bir yere yerleştirilmemesi, sağlıklı koordinasyon sağlanması açısından uygun olacaktır. Lütfen gerekli duyarlılığı gösterelim."

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