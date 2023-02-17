Deprem bölgesinden gelen 1119 kişi Karadeniz Ereğli'de misafir ediliyor

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ZONGULDAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 302 aile, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çeşitli yerlere yerleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, depremin yaşandığı tarihten itibaren ilçeye 302 aile toplam 1119 kişinin geldiği belirtildi.

Kaymakamlık Afet Koordinasyon Merkezince 919 kişinin akraba ve tanıdıklarının yanına, diğer kişilerin de ilçedeki çeşitli otel ve misafirhanelere yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ev, misafirhane ve otellere yerleştirilen vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, iaşe gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlçe Öğretmenevi'nde kalan çocuklarımızla sinema etkinliği gerçekleştirilmiştir. İlçe Nüfus Müdürlüğüne deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın kimlikleri ücretsiz olarak çıkartılmaktadır. Psikososyal destek ekipleri tarafından ev ve hastane ziyaretleri yapılmaktadır."





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