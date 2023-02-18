Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.