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Zonguldak'ta sahte altınla dolandırıcılık yapmakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

AA

Zonguldak'ta sahte altınla dolandırıcılık yapmakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'dan kente gelen bir kişi, şehir merkezindeki bir kuyumcuya sahte altın satmak istedi. Altının sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan kişi ile kente birlikte geldiği 2 zanlı gözaltına alındı.

Cep telefonu, silah alım satımı, sahte kimlik temini, "mail order" yöntemi ile pos cihazlarından dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, sahte altınları piyasaya sürmeye çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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