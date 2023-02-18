Depremde ölen çiftin enkazdan kurtarılan kedisini arkadaşları sahiplendi

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ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden çiftin kurtarılan kedisine Zonguldak'taki arkadaşları sahip çıktı.

Depremde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kültür Kent Sitesi'ndeki evlerinin enkazı altında kalan 9 aylık hamile olduğu öğrenilen öğretmen Demet ile esnaf eşi Muzaffer Ezer yaşamını yitirirken, "Maya" isimli kedileri kurtarıldı.

Ailenin Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan üniversite arkadaşı öğretmen Yasemin Filibelioğlu, arkadaşlarının durumunu öğrenebilmek için bölgede bulunan Türk Kızılay Ereğli Şubesinden yardım talep etti.

Kızılay ekibinin çiftin hayatını kaybettiğini ancak kedilerinin kurtarılarak gönüllüler tarafından bakıma alındığını bildirdiği Filibelioğlu, kediyi sahiplenmek istediğini iletti.

Kızılay gönüllülerince kedi ilçeye getirilerek Şube Başkanı Kürşat Yağız tarafından Filibelioğlu'na teslim edildi.

Arkadaşlarının çocuk sahibi olmalarını beklerken acı haberle üzüntü yaşadıklarını anlatan Filibelioğlu, Türk Kızılayı Ereğli gönüllülerine teşekkür etti.

Öte yandan ayağında kırık olduğu tespit edilen kedi ise tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

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