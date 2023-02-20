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Zonguldaklı madenci mancar sözü verdikleri enkazdan kurtardıkları depremzedeyle görüntülü görüştü

AA

Zonguldaklı madenci mancar sözü verdikleri enkazdan kurtardıkları depremzedeyle görüntülü görüştü

ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları kişiye mancar ikram etme sözü veren ekipteki maden işçisi, depremzedeyle görüntülü konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, bölgeye sevk edilen Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçilerinin gösterdikleri çabayla ülke ve dünya gündeminde yer aldığı belirtildi.

Adıyaman'daki ekipte yer alan 17 yıllık maden işçisi Murat Biçer'in, Ali Koç'u (62) da enkazdan kurtardığı aktarılan açıklamada, "Depremin ardından Adıyaman'a ilk giden ekipte olan Murat Biçer, afetin ikinci gününde Ali Koç'u enkazdan yaralı kurtarmayı başardı. Ali Koç'u kurtarma çalışması sırasında moral vermek isteyen bir madenci, 'Zonguldak'tan geliyoruz. Zonguldak'ın mancarı güzel. Sana mancar yedireceğim, hiç sıkıntı yapma.' diye seslendi." ifadelerine yer verildi.

Ali Koç'u kurtaran ekipte yer alan işçi Biçer'in, görevinin ardından kente döndüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biçer, Ali Koç'un damadından aldığı mesajla duygu dolu anlar yaşadı. Mesajda, 'İyi geceler yüreğimin kahramanı. Selametle ailene kavuştun inşallah. Sana ve ailene ömür boyu mutluluklar dilerim.' yazdığı görüldü. Biçer, hastanede tedavisi süren Ali Koç ile cep telefonuyla görüntülü görüştü. Biçer, 'Seni mancar yemeğe bekliyoruz. Başımızın üzerinde yerin var, misafirimiz olacaksın. Dualarınız bizi ayakta tutar inşallah. Çok geçmiş olsun.' dedi. Ali Koç ise 'Elinizden geleni yaptınız hatta daha fazlasını yaptınız. Allah razı olsun. Öyle bir destek oldunuz ki... Kimsenin yapamadığını yaptınız. Tüm arkadaşlara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gayretiniz her şeyin üstünde. Bu çalışma takdire şayan.' dedi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçer de 11 yaralıyı enkazlardan kurtardıklarını anlatarak, "Çok mutluyum canlar kurtardığımız için. Alamadığımız canlar oldu. Gönül isterdi ki onları da kurtarabilseydik. Keşke yaşamasaydık böyle bir şey ama yaşadık." ifadelerini kullandı.


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