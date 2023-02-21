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Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Yeşil, madencilerin deprem bölgesindeki çalışmalarını değerlendirdi:

AA

Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Yeşil, madencilerin deprem bölgesindeki çalışmalarını değerlendirdi:

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere giden madencilerin özveriyle çalıştığını belirterek, "350 vatandaşımızı, madenci kardeşlerimiz enkazların altından canlı şekilde çıkardı." dedi.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Yeşil'in başkanlığında sendika toplantı salonunda toplandı.

Yeşil, burada yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, depremlerle büyük bir yıkım yaşandığını söyledi.

Deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini anlatan Yeşil, "Çok büyük bir yıkımın içerisinde görev yapan madencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çünkü kilometrelerce uzaktan bölgeye gidip o zor şartlarda görev yapmak, enkazın altındaki vatandaşlarımıza nefes olmak için kendi hayatları pahasına mücadele ettiler." diye konuştu.

- "Hatay'da 120 arkadaşımız son ekip olarak sahada görev yapıyor"

Yeşil, deprem bölgesinden dönen madencilerin istirahatte olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii aralıklı zamanlarla geldikleri için istirahatleri bitip işbaşı yapanlar da oldu. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Dün akşam itibarıyla bir deprem daha oldu. Tekrar talep edilirse Türkiye Taşkömürü Kurumundan da yine gönüllü arkadaşlarımız bölgeye gitmek için halihazırda hepsi bekliyor. Hiçbiri görevden kaçmıyor. Talep olursa da arkadaşlarımız o an gidecekmiş gibi hepsi hazır vaziyette bekliyor. Zaten halihazırda Hatay bölgemizin merkezinde 120 arkadaşımız şu an itibarıyla son ekip olarak sahada görev yapıyor."

Bir gazetecinin, deprem bölgesinde madencilerin enkazdan kurtardığı vatandaşların sayısını sorması üzerine Yeşil, "Bununla ilgili yanlış anlaşılma var herhalde. Bir basın kuruluşunda çıkan rakam doğru değil. Yanlış anlaşılmadan, doğru olmadığını düşünüyoruz. Şu an itibarıyla deprem bölgemizde arkadaşlarımızın canlı olarak enkazın altından çıkardığı sayı 350. 350 vatandaşımızı, madenci kardeşlerimiz enkazların altından canlı şekilde çıkardı." yanıtını verdi.

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