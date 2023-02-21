Karadeniz Ereğli'den kısa kısa

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeden ilçeye gelen öğrenciler okullarına ücretsiz taşınacak.

Karadeniz Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ile Umum Servis Araçları Derneği, deprem bölgesinden ilçeye gelen öğrencilerin okul servislerinden ücretsiz yararlanması için karar aldı.

Kooperatif başkanı Mehmet Azman, gazetecilere, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremin yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğunu söyledi.

Umum Servis Araçları Dernek Başkanı Muhammet Başkan ile yaptıkları görüşme sonrası ilçeye gelen depremzede öğrencilerden servis ücreti alınmamasını kararlaştırdıklarını aktaran Azman, "Depremin yaralarının sarılması amacıyla ilçemize gelen depremzede ailelere de desteklerimiz devam ediyor. İlçemize gelen depremzede çocuklarımızın da yanındayız. Okullarına devam etmeliler, eğitimlerini sürdürmeliler. Okul servislerimizde depremzede öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız." dedi.

- Karadeniz Ereğli'ye 396 aile geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 396 aile, Karadeniz Ereğli ilçesinde çeşitli yerlere yerleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, depremin yaşandığı tarihten itibaren ilçeye 396 aile toplam 1421 kişinin geldiği belirtildi.

Kaymakamlık Afet Koordinasyon Merkezince 118 kişinin akraba ve tanıdıklarının yanına, diğer kişilerin de ilçedeki çeşitli otel ve misafirhanelere yerleştirildiği aktarıldı.

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