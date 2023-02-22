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Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı

AA

Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı

ZONGULDAK (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Zonguldak Kömürspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına oynanan maçta Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nu ağırladı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve Kemal Köksal Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada, Eren Gökmen, Emir Kılıçarslan, Sinan Günaydın hakem üçlüsü görev yaptı.

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği karşılaşma öncesi tribünlerde depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Taraftarlar, deprem bölgelerinde görev yapan, maça işçi kıyafetleri ve baretleriyle gelen madencileri tribünlere çağırarak, "Tek yürek Türkiye" tezahüratında bulundu.

"Kömür için değil ömür için geldik, geçmiş olsun Türkiye" pankartı açan taraftarlar, müsabaka boyunca depremde zarar gören illerin isimlerini söyleyip, "En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı.

Öte yandan sahaya "Yaraları birlikte saracağız." ve "Birlikte güçlüyüz." yazan pankartlarla çıkan futbolcular, maden işçileriyle saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Karabük İdman Yurdu, maçın ilk yarısını Kaan Yüksel'in golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda daha etkili futbol ortaya koyan Zonguldak Kömürspor, Mevlüt Çelik'in attığı iki golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Maçtan elde edilen yaklaşık 251 bin 250 liralık gelir depremzedelere bağışlanacak.

İki takım, depremzedeler için 26 Şubat'ta Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda bir kez daha karşılaşacak.


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