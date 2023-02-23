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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı

AA

AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması üzerine hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ferdi Akıllı, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Törene, yaklaşık 12 yıl AA'da görev yapan Akıllı'nın annesi Nazmiye, kardeşi Ferda ile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Mustafa Emen ve meslektaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, Akıllı'nın mezarına karanfil bırakıldı.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, Akıllı'yı rahmetle andıklarını belirterek, "Çok başarılı çalışmalar yapan bir arkadaşımızdı. Anadolu Ajansında aldığı sorumluluk, iş disiplini, ahlakı, gazeteciliğe örnek olan haberleri gibi birçok yönüyle pek çok özellikli, ayrıcalıklı bir isimdi. Gazeteciliği dolu dolu yapan bir isimdi. Ahlaklı gazetecilik yapması çok daha önemliydi. Bu etrafındaki arkadaşlarına da örnek teşkil ediyordu." ifadesini kullandı.

Emen de meslektaşlarının, Akıllı'yı kabri başında andığını dile getirerek, Akıllı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 11 Ocak 2021'de Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akıllı, 23 Şubat'ta gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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