Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 3 kişi arasında evde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaelmas Mahallesi Hal mevkisindeki bir evde Mustafa Kurt, S.K. ve G.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi olduğu öğrenilen Mustafa Kurt (43) sırtından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili S.K. ve G.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, polis, incelemek üzere suç aleti bıçağa el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.