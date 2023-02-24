Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaelmas Mahallesi Hal mevkiindeki bir evde dün, Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi olduğu öğrenilen Mustafa Kurt'un (43) sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan S.K. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Karaelmas Mahallesi Hal mevkiindeki bir evde dün, Mustafa Kurt ile S.K. ve G.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.



Tartışmanın büyümesiyle zanlılarca sırtından bıçaklanan Kurt, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Her iki zanlıyı yakalayan polis, suç aleti bıçağa da el koymuştu.

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