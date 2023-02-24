Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü

AA

Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü

ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinin tamamı Zonguldak'a geldi.

Deprem bölgesinde çalışan 3 bin 800 madenciden askeri uçakla kente dönen, aralarında madencilerin yanı sıra mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 100 kişilik ekip, Zonguldak Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama sırasında, "Madenci varsa umut var", "Umudu kazdılar, mucizeyi yaşattılar" ve "Kömür için değil, ömür için geldik" yazılı dövizler açıldı.

Karşılamada, madencilerin aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de yer aldı.

Öte yandan TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu'yu, babası 87 yaşındaki Mehmet Ali Uncu çiçeklerle karşıladı.

- "Madenciler milletin gönlünde çok değerli bir yer edindi"

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, madencilerin büyük bir görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Madencilerin milletin gönlünde çok değerli bir yer edindiğini belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Her yerde sizden övgüyle bahsediliyor. Büyük bir millet olduğumuzu hep beraber gösterdik. Ülkemizin her bölgesinden, değişik meslek gruplarından gerek gönüllü gerekse profesyonel olarak arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkes zor durumda olan kardeşlerimizin yardımına koştu. Burada da bizler de kent olarak ciddi bir şekilde bu felakete tepki vermeye çalıştık."

Tutulmaz, 4 bine yakın madencinin bugün itibarıyla kente dönüş sağladıklarını, herhangi bir yaralanma ve olumsuzlukla karşılaşmadan onları yeniden burada gördüklerine şükrettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş, şükür duası etti.

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonda madenci ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı (2)
YEREL HABERLER Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler ...
(Görüntülü)- SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ SUÇLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; ...
Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı
YEREL HABERLER Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler ...
Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı
YEREL HABERLER Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ  
YEREL HABERLER SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ  
Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
YEREL HABERLER Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ...
Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı
(Görüntülü) ASYA BEBEĞİ AĞLAYINCA FARK EDİP, 131&#039;İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARMIŞLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASYA BEBEĞİ AĞLAYINCA FARK EDİP, ...
Asya bebeği ağlayınca fark edip, 131'inci saatte enkazdan kurtarmışlar 
YEREL HABERLER Asya bebeği ağlayınca fark edip, 131'inci saatte ...
Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci ...
Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci ...
Zonguldak'ta orman köylüleri deprem bölgesine yakacak odun gönderdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta orman köylüleri deprem bölgesine yakacak ...
Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu, ...
(Görüntülü)Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu depremzedeler için sahaya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman ...
Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu depremzedeler için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu ...
(Görüntülü)ARTÇI DEPREMDE ?BOŞALTIN? UYARISINA RAĞMEN ENKAZ ALTINDA KALIP HAYAT KURTARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARTÇI DEPREMDE ?BOŞALTIN? UYARISINA RAĞMEN ...
(Görüntülü)ASLI ECREN, ŞAMPİYONADA GİYDİĞİ FORMASINI DEPREMZEDELER İÇİN 24,5 BİN LİRAYA SATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ASLI ECREN, ŞAMPİYONADA GİYDİĞİ FORMASINI ...
Artçı depremde `boşaltın´ uyarısına rağmen enkaz altında kalıp hayat kurtardılar
YEREL HABERLER Artçı depremde `boşaltın´ uyarısına rağmen enkaz ...
Aslı Ecren, şampiyonada giydiği formasını depremzedeler için 24,5 bin liraya sattı
YEREL HABERLER Aslı Ecren, şampiyonada giydiği formasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.