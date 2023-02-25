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Kıyafet değiştirmeye geldiği evinin kapısı açılmayınca ikinci depremden kurtuldu

AA

ERSEN BERK ÇELİK - Malatya'da ilk depremin ardından giysilerini değiştirmek için gittiği dairesine kapısı açılmadığı için giremeyen Hamit Karagöz, ayrılmasından dakikalar sonra yıkılan apartmanın enkazında kalmaktan kurtulmanın buruk sevincini yaşıyor.

Kıyafet değiştirmeye geldiği evinin kapısı açılmayınca ikinci depremden kurtuldu

ZONGULDAK (AA) - ERSEN BERK ÇELİK - Malatya'da ilk depremin ardından giysilerini değiştirmek için gittiği dairesine kapısı açılmadığı için giremeyen Hamit Karagöz, ayrılmasından dakikalar sonra yıkılan apartmanın enkazında kalmaktan kurtulmanın buruk sevincini yaşıyor.

Çilesiz Mahallesi'nde eşi Emine ve kızı Hatice Berra ile yaşayan 55 yaşındaki Karagöz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depreme Fahri Kayan Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın dördüncü katında yakalandı.

Sarsıntının sona ermesiyle ailesiyle sokağa çıkan Karagöz, eşi ve kızını Van'daki akrabalarının yanına göndermesinin ardından AFAD koordinesinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hayat Sitesi enkazında çalışırken kar yağışı nedeniyle ıslanan kıyafetlerini değiştirmek için öğle vakti Palmiye Sitesi'ndeki evine gelen Karagöz, birçok kez denemesine rağmen dairesinin çelik kapısını açamayınca binadan ayrıldı.

Karagöz'ün ayrılmasından dakikalar sonra 7 katlı apartman, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı. Evinin yıkıldığını daha sonra arama kurtarma çalışmalarında gördüğü arkadaşından öğrenen Karagöz, felaketten ikinci kez kurtulmanın buruk sevincini yaşadı.

Bir süre daha kentteki çalışmalara katılan Karagöz, tahliyeler çerçevesinde ailesiyle Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir otele yerleştirildi.

- "Fırıncısı, çaycısı ve gönüllüsü herkes bir bütündü"

Karagöz, AA muhabirine, ilk depremde sarsıntılar durunca 97 yaşındaki kayınpederini de sırtına alarak ailece sokağa çıktıklarını anlattı.

Ailesini Van'daki akrabalarının yanına gönderip AFAD gönüllüsü olarak hemen sahaya çıktığını belirten Karagöz, "Sahayı terk etmedik. A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip birisi olarak hemen en yakın telsiz muhabere istasyonu noktasına koştum. Hep birlikte sahadaydık. Devletimiz, polisimiz, askerimiz, korucumuz, AFAD birimlerimiz, gönüllülerimiz hepsi bir bütündü." dedi.

Karagöz, ilk gün hava şartlarının faaliyetleri çok etkilediğini vurgulayarak, buna rağmen sahadaki bütün birimler ile fırıncısı, çaycısı ve gönüllüsünün bütün olarak hizmet ettiğine şahit olduklarını dile getirdi.

İkinci deprem öncesinde evine girmek istediğini aktaran Karagöz, "Birinci anahtar açmadı, ikinci anahtarı denedim o da açmayınca vazgeçtim, oradan ayrıldım. Bir ağabeyimiz, 'Hamit kardeş, sizin binanız 1 saniyede yerle bir oldu' dedi. Yani 5-6 dakikayla hayatım kurtuldu, yoksa ben de enkaz altında kalacaktım. Kaderi ilahi, bana yeni bir hayat bahşetti." diye konuştu.

Karagöz, Karadeniz Ereğli'ye geldiklerinde çok iyi karşılandıklarının altını çizerek, "Burayı tercih etmemin sebebi, 14 ay burada askerlik yapmam. Kaymakamlığımız, belediyemiz bizi son derece iyi karşıladı. Van'dakiler de keza aynı şekilde öyleydi. Hepsine çok teşekkür ederiz. Gerçekten şuna gönülden inanıyorum ki devletimiz halkıyla bir bütün." ifadesini kullandı.

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