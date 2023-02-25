Zonguldak'tan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'tan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

AA

Zonguldak'tan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için gıda malzemeleri taşıyan tır bölgeye hareket etti.

Alaplı Kaymakamlığının koordinasyonunda Alaplı Kapalı Spor Salonu'nda toplanan gıda kolileri tıra yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tırı uğurladı.

Kaymakam Yılmaz, bu hafta içerisinde deprem bölgesine sadece gıda maddesi yüklü iki tır gönderildiğini ifade etti.

Şu ana kadar ilçeden deprem bölgesine giyecek, yiyecek, su, battaniye, ısıtıcı, yakacak ve temizlik maddelerinden oluşan 30 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirten Yılmaz, yardımların devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıyafet değiştirmeye geldiği evinin kapısı açılmayınca ikinci depremden kurtuldu
YEREL HABERLER Kıyafet değiştirmeye geldiği evinin kapısı ...
(Görüntülü)ZONGULDAK - SON MADENCİ KAFİLESİ DE ZONGULDAK&#039;A DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZONGULDAK - SON MADENCİ KAFİLESİ DE ...
Son madenci kafilesi de Zonguldak'a döndü
YEREL HABERLER Son madenci kafilesi de Zonguldak'a döndü
Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin tamamı kente döndü
YEREL HABERLER Enkazda kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerin ...
Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı (2)
YEREL HABERLER Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler ...
(Görüntülü)- SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ SUÇLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; ...
Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı
YEREL HABERLER Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler ...
Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı
YEREL HABERLER Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ  
YEREL HABERLER SEVGİLİSİNİN EVİNDE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ  
Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
YEREL HABERLER Sevgilisinin evinde bıçakla öldürüldü
Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ...
Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı
(Görüntülü) ASYA BEBEĞİ AĞLAYINCA FARK EDİP, 131&#039;İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARMIŞLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASYA BEBEĞİ AĞLAYINCA FARK EDİP, ...
Asya bebeği ağlayınca fark edip, 131'inci saatte enkazdan kurtarmışlar 
YEREL HABERLER Asya bebeği ağlayınca fark edip, 131'inci saatte ...
Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci ...
Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hatay'da 5 aylık Asya bebeği kurtaran madenci ...
Zonguldak'ta orman köylüleri deprem bölgesine yakacak odun gönderdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta orman köylüleri deprem bölgesine yakacak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.