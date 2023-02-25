Zonguldak'tan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için gıda malzemeleri taşıyan tır bölgeye hareket etti.



Alaplı Kaymakamlığının koordinasyonunda Alaplı Kapalı Spor Salonu'nda toplanan gıda kolileri tıra yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tırı uğurladı.

Kaymakam Yılmaz, bu hafta içerisinde deprem bölgesine sadece gıda maddesi yüklü iki tır gönderildiğini ifade etti.

Şu ana kadar ilçeden deprem bölgesine giyecek, yiyecek, su, battaniye, ısıtıcı, yakacak ve temizlik maddelerinden oluşan 30 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirten Yılmaz, yardımların devam ettiğini kaydetti.

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