Zonguldak'ta park halindeki otomobile zarar veren şüpheli aranıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilin camları ile aynalarını kıran şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde ikamet eden Koray B, arkadaşının kendisini telefonla arayarak haber vermesi üzerine park halindeki otomobilinin zarar gördüğünü fark etti.

Çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri izleyen otomobilin sahibi, sokaktan geçen bir kişinin park halindeki otomobiline vurarak camları ve aynalarını kırdığını gördü.

Koray B'nin, cep telefonu görüntüleriyle şikayette bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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