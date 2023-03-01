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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldaklı iş insanı kentin plakasını temsil eden 67. kez kan bağışı yaptı

AA

Zonguldaklı iş insanı kentin plakasını temsil eden 67. kez kan bağışı yaptı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldaklı iş insanı Kemal Kılıç, kentin plaka kodunu temsil eden 67. kez kan bağışını gerçekleştirdi.

Gönüllü kan bağışçısı Kılıç, Türk Kızılay binasına gelerek kentteki ihtiyacın karşılanması için kan verdi.

Vali Mustafa Tutulmaz da Kızılay merkezinde bağışta bulundu.

Tutulmaz, gazetecilere, Kılıç'ın 67. kez kan bağışında bulunduğunu ve kendisinin de ona eşlik ettiğini söyledi.

Kan vermenin öneminden bahseden Tutulmaz, "Deprem sonrası vatandaşlarımız ciddi teveccüh etti, Türk Kızılay'ımızın kan merkezlerine gelerek kan stoku oluşturdu. Ancak devamlı ihtiyaç var. Önümüzde ramazan ayı süreci var. Uzmanlar kan verme alışkanlıklarının biraz daha yavaşladığı dönem olduğunu söylüyor." dedi.

Tutulmaz, vatandaşlara, ramazan ayı öncesinde kan bağışı yapma çağrısında bulunarak, 67. kez Türk Kızılay'ına kan veren Kılıç'ı tebrik etti.

Kılıç da insanları kan vermeye davet etti.

Tutulmaz, Kılıç ve Türk Kızılay'ı görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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