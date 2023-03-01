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Karadeniz Ereğli'de kentsel dönüşüm proje alanlarının belirlenmesi için başvuru yapıldı

AA

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentsel dönüşüm proje alanları ve sınırlarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Karadeniz Ereğli'de kentsel dönüşüm proje alanlarının belirlenmesi için başvuru yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentsel dönüşüm proje alanları ve sınırlarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Posbıyık başkanlığında gerçekleştirilen mart ayının ilk meclis toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede toplanan yardımların 17 tır ve 5 özel araçla depremzedelere ulaştırıldığını, arama kurtarma çalışmalarına ise destek ekibi gönderildiğini söyledi.

İlçeye gelen depremzedelere Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturdukları mağazada ücretsiz kıyafet, hijyen ve ilaç desteği sağladıklarını anlatan Posbıyık, yardım ve desteklerin süreceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne kentsel dönüşüm için yaptıkları başvuruya da değinen Posbıyık, şunları kaydetti:

"İlçede 16 bin 236 yapı içerisinde 74 bin 442 bağımsız bölüm bulunmaktadır. İlçede konut stokunun büyük bölümü, 1970-1980 yıllarında yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlamış yapılardan oluşmaktadır. Konunun koordineli olarak çalışılarak kentsel dönüşüm proje alanları ve sınırlarının tespit edilmesi ve yapılacak işlemlerin başlanabilmesi için başvurumuzu yaptık."

Posbıyık, ilçe merkezinde oturulamaz raporu verilen bir apartmanın boşaltıldığını ve yıkılacağını da sözlerine ekledi.

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