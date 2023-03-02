Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi anılacak

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi yarın törenle anılacak.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, grizu faciasının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenlenecek.

Törende, yaşamını yitiren maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

Yarın gerçekleştirilecek tören, sabah 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzun Mehmet kuyu başında gerçekleştirilecek.​​​​​​​



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