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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak UMKE ekibi kurtarma çalışmalarında duygusal anlara tanıklık etti

AA

Zonguldak UMKE ekibi kurtarma çalışmalarında duygusal anlara tanıklık etti

ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altından çok sayıda kişinin çıkarılmasına destek veren Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi duygusal anlara şahit oldu.

Zonguldak UMKE Birimi Sorumlusu Hülya Özoğlu, gazetecilere, ilk hafta Kahramanmaraş'ta görev aldıklarını, sonrasında ise Hatay'a görevlendirildiğini söyledi.

6 Şubat'taki depremler sonrası enkaz altında kalan bir çiftin kurtarılma anının kendisini çok etkilediğini dile getiren Özoğlu, "Yaklaşık 9-10 saatlik çalışmaların ardından enkazın altında uzun bir süre sohbet ederek yabancı desteklerle yaptık bunu. Yerin altında 11 saatlik bir operasyonun ardından 2'sini de canlı çıkarabildik. Şartlar çok zor. Yerin altı dediğimiz daracık bir yer. İki kişi oraya sığmaya çalışıyoruz. Orada bir cerrahi müdahale gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özoğlu, çift ile aralarında geçen diyaloğa değinerek "'Buradan çıkınca kahve içeriz.' dedik. Onlar da artık hangi günlerde olduklarını bilmiyorlardı. Süreç, burada olanları da orada olanları da etkiledi. Sürekli uyanık tutmak zorundaydık." dedi.

- "Teyzenin sesini duyunca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu"

Anestezi teknisyeni Buse Günaydın da deprem bölgesinde çok sayıda unutamadıkları anıları olduğunu dile getirdi.

Yaşadıklarından bahseden Günaydın şöyle devam etti:

"Bölgeden ayrılmaya çok yakınken bir telefon geldi; bir teyzemiz yaşıyor diye. Çok hızlı bir şekilde döndük. Bu benim için çok duygusaldı. Ümitler tükeniyor, beşinci gün, hava çok soğuk. İhtimaller azalırken teyzenin sesini duyunca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Enkaza inip damar yolu açarken başımı çarpmıştım. O sırada teyze, 'Ah kuzum, bir şey oldu mu?' falan deyince dayanamadım. Kendisi günlerdir enkazda olmasına rağmen 'İyi misin? Sana bir şey olmasın.' demesi beni daha çok duygulandırdı. Sanırım göçükten çıktığında oğlundan daha çok ağladım. 'Teyze seni çıkardık, yaşıyorsun.' demek çok güzeldi."

Günaydın, enkaz altında kalanlara umut oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

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