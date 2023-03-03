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Enkazdan can kurtaran madenciler, grizu faciasında ölen meslektaşlarını dualarla andı

AA

Enkazdan can kurtaran madenciler, grizu faciasında ölen meslektaşlarını dualarla andı

ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişinin enkazdan çıkarılmasını sağlayan Zonguldaklı madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisini dualarla yad etti.

Kozlu müessesesinde düzenlenen törende, faciada hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler katıldı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, tören sonunda gazetecilere, madencilerin yalnızca yerin altında değil, depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında da yer aldığını anımsattı.

Madencilerin kendi hayatlarını riske atarak büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Yeşil, "Bu tür arama kurtarma çalışmalarında maden işçilerinin ne kadar tecrübeli olduğunu, bu işte ne kadar profesyonel olduğunu tüm ülke gördü. Bundan sonraki süreçte çalışma olacağını düşünüyorum. Böyle maden kazalarının bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

- "Birlik olmuş bir şekildeyiz"

Dört yıllık maden işçisi Fatih Özkan da kaybettikleri meslektaşları için üzgün olduklarını belirterek, "Bizler yerin altına inip ekmeğimizi kazanma derdindeyiz. Allah'a şükür bir işimiz var, devletimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ölen madenci ağabeylerimiz için çok üzgünüz. Elden bir şey gelmiyor, keşke giden günleri geri alabilsek. Elimizdeki güçle işimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sonuçta iş bizim işimiz, devlet bizim devletimiz. Buradan ne kadar çok üretim yaparsak o kadar mutlu ve huzurlu şekilde ayrılabiliyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde 8 gün arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını anlatan Özkan, "İnsanlar orada zor durumda. Devletimiz de bu konuda elinden gelen bütün yardımları yapıyor. Ülke olarak bütün yardımları gerçekleştiriyoruz. Birlik olmuş bir şekildeyiz. Kötü bir manzaraydı, Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

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