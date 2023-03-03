Zonguldak'ta emekli maden işçisi bir inekle başladığı hayvancılıkta tesis kurdu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde babasının yanında küçük yaşlarda çobanlık öğrenerek hayvancılık yapmaya başlayan Niyazi Kuşçu, zaman içerisinde 30 büyükbaş, 200 de küçükbaşın yer aldığı tesis kurdu.

İlçeye bağlı Yalnızçam köyünde Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli olan 3 çocuk babası 64 yaşındaki Niyazi Kuşçu, babasının 1984'de kendisine hediye olarak verdiği buzağıya küçük bir baraka yaparak bakmaya başladı.

Bahçesinde yetişen kaba otlarla beslediği buzağıya gözü gibi bakan Kuşçu, 10 yıl sonra hayvan sayısının artması üzerine köyündeki 50 dönümlük arazide besi çiftliği kurmaya karar verdi.

Yaptığı ön çalışmaların ardından arazi üzerindeki üç noktada toplam 500 metrekare kapalı alan oluşturarak, içerisinde sağmal hayvan bölmesi, kısır hayvan bölmesi, dana bölmesi, buzağı bölmesi, doğum bölmesi ve yem depoları bulunan tesis kuran Kuşçu, burada 30 büyükbaş, 200'de küçükbaş hayvana bakıyor.

Tesiste eşi, kızı ve 2 oğlu ile birlikte çalışan Kuşçu, çevre köylerden ve sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri bölgeye yakın illere gönderiyor.

Kuşçu, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığı sürdürdüğünü söyledi.

Bir inekle bu işe başladıklarını belirten Kuşçu, "Hayvancılığı 7 yaşımda babamın yanında çobanlık yaparak öğrendim, benden sonra da çocuklarım yetişiyor. Bizim bir ineğimiz vardı, ondan her sene 3 buzağı, 5 buzağı alarak bu duruma kadar geldi. Yaklaşık 10 sene içinde 100'e yakın buzağımız oldu." diye konuştu.

Kuşçu, Kurban Bayramı'na kadar hayvan sayısını artırmayı hedeflediğini aktararak, "Bu sene 50 büyükbaş, 250 de küçükbaş hayvanı kurbanda elimizden çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

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