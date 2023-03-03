Zonguldak'ta grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi anıldı

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ZONGULRAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk sunuldu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 3 Mart 1992'deki olayın ülkedeki en büyük maden kazalarından biri olduğunu belirterek ülkede çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceklerini ifade etti.

Törene Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mühendisler katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri olaydan 5 yıl sonra bulunup çıkarılmıştı.

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