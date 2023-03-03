Zonguldak'ta işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan servis ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen, Türkiye Taşkömürü Kurumunda mesaiden çıkan işçileri taşıyan 67 ZU 066 plakalı servis ile 67 ACN 457 plakalı tır, Rat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 6 işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Atatürk Devlet hastanesinde tedavi gören işçileri ziyaretinin ardından gazetecilere, "4 arkadaşımız burada ayakta tedavi görüyor. Dişinde ve dizinde problem olan iki arkadaşımız da iyi, çok şükür." dedi.

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