Zonguldak'ta 68 yaşındaki prostat hastası bipoLEP yöntemiyle sağlığına kavuştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yaşayan 68 yaşındaki prostat hastası, bipoLEP yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

İdrar yapamama şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'na başvuran Celal A, BipoLEP yönetimiyle ameliyat edildi.

Zonguldak BEÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Engin Denizhan Demirkıran, gazetecilere, prostat hastalığıyla sıkça karşılaştıklarını söyledi.

Demirkıran, yaşlı hastaların idrar yapmada zorluk çektiğini, geceleri sık sık idrara kalkma gibi durumlarla karşılaştığını kaydederek, "Bu prostat kanalının kapatılmasıyla karşımıza gelen bir hastalık. Hastamızın semptomları da buna uygun. Geceleri sık sık idrara kaktığı için, idrarını sağlıklı yapamadığı için bize başvurmuştu. Yaptığımız tahlillerde de bu durumu ortaya koyduk. Bir cerrahiye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Daha sonrasında hazırlıklarını yaparak, uygun bir cerrahiyle hastamızı salığına kavuşturmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Açık cerrahilerde, iyileşme sürecinin uzun olması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Demirkıran, büyük prostatlarda, enukleasyon yöntemlerinin Avrupa'da "altın yöntem" olarak gösterildiğini vurguladı.

Demirkıran, yöntem hakkında bilgi vererek, "Bölgemizde ilk kez uygulanmış olan bipoLEP ameliyatını uyguladık. Prostatı parçalara ayırmadan, mesaneye doğru tek bir parça halinde ilerleterek, mesane içerisinde küçük parçalara ayırıp, hiçbir açık kesisi olmadan idrar kanalı içerisinde alabileceğimiz en geniş prostat dokusunu dışarı çıkarmamızı sağlayan bu yöntemle hastamızı tedavi etmiş olduk. Bu sayede hastalar çok daha erken taburcu edilebiliyorlar. Sondalı kalma süreleri daha kısa süreli olabiliyor. Kanama potansiyelleri çok düşük oluyor. Sonrasında da prostat hastalığının tekrarlama ihtimallerinin daha düşük olduğu bir yöntem." diye konuştu.



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