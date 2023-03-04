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Zonguldak'ta grizu faciasında hayatını kaybeden maden işçileri Karabük'te anıldı

AA

Zonguldak'ta grizu faciasında hayatını kaybeden maden işçileri Karabük'te anıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçi için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamaya göre, Anıt Mezar'da gerçekleştirilen anma töreninde, şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Daha sonra faciada hayatını kaybeden madencilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Mart 1992'de Kozlu'da yaşanan büyük faciayı unutmayacaklarını belirterek, kazalarda vefat eden tüm maden işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yeşil, 263 madencinin ülke ekonomisine katkı sunmak ve ailelerinin rızkını kazanmak için yerin metrelerce altında çalıştıkları sırada şehit olduklarını hatırlattı.

Kozlu'da, Armutçuk'ta ve yakın zamanda Amasra'da çok büyük acılar yaşadıklarına işaret eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Maden şehidi yakınlarının, kamuda istihdamı için Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve sendika olarak büyük mücadele verdik. En büyük pay Çetin başkanımızındır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yasanın tarih sınırlandırılması olmadan Zonguldak’ta yaşanan özellikle 1992 ve 1983 yılında yaşadığımız büyük facialarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yakınlarına da bu hakların verilmesini sağladık. Yasa resmi gazetede yayınlandı. Bu yasa maden şehidi yakınlarımızın acılarına bir nebze merhem olmuştur. Giden geri gelmez ama geride kalanların yaşamlarını daha iyi şartlarda geçirmesi inanıyorum ki şehitlerimizin ruhunu rahatlatmıştır."

Yeniceliler Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı da faciada yaşamını yitiren tüm madencileri rahmetle andıklarını belirterek, "3 Mart 1992 Kozlu grizu faciasında hayatını kaybeden şehit madencileri rahmet ve saygıyla anıyorum. 263 maden şehidimizin 42'si, Yenice'mizdendi. Maden şehidi yakınlarımız kamuda istihdam yasasını bekliyordu. Genel Maden-İş Sendikamız ve Maden Şehidi Aileleri Derneği, bu konuda büyük mücadele verdi. Kendilerine şahsım ve maden şehidi aileleri adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, siyasi parti temsilcileri ve şehit madencileri yakınları katıldı.

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