Kadınlar Futbol Süper Lig A Grubu'nda Ereğli Belediyespor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

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ZONGULDAK (AA) - Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu'nda oynanan Ereğli Belediyespor-Beşiktaş maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.



Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi her iki takımın oyuncuları Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu baretlerle sahaya çıktı.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Belediyespor'un golünü 34. dakikada Jale ve ilk yarının uzatma dakikalarında Rabia kendi kalesine attı.

Karşılaşmayı, Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile milli takımın ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Ümit Karan da izledi.

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