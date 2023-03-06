Karadeniz Ereğli'de depremzedeler için sosyal market kuruldu

Uzmanlar uyardı: Büyük deprem bu bölgede olacak! İşte Tekirdağ'da deprem riski olan ilçeler

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen vatandaşların yararlanabileceği sosyal market hizmete başladı.

Atıl durumdaki Ereğli Lisesi'ne ait eski spor salonu onarılarak, afetzedelerin ücretsiz yararlanabileceği "sosyal market" haline getirildi.

Hayırseverlerin destekleriyle markette gıda, kırtasiye, oyuncak ve giysi bölümleri oluşturuldu.

İlçeye gelen depremzedeler, ihtiyaçlarını buradan ücretsiz olarak giderebilecek.

Bu arada depremlerden etkilenen 552 aile toplam 1936 kişinin ilçeye geldiği öğrenildi.



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