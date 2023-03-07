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"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor

AA

"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan akrabaları için Hatay'a giden futbolcu Oğuzhan Matur, yüzlerce cana umut olan madencilerin fedakarlıklarını unutamıyor.

TTF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve "işçi milli takımı" olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor'un 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Oğuzhan Matur, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan akrabalarına ulaşamayınca Zonguldak'tan, ailesi ise Almanya'dan bölgeye yola çıktı.

Yakınlarının enkazda kaldığı alana ulaştığında Zonguldak'tan gelen madencileri gören Matur, yaşadığı hüznü onlara sarılarak gidermeye çalıştı.

Afet bölgesinde 9 gün boyunca madencilere çay, simit, çorba getiren Matur, kuzeninin 4 yaşındaki oğlu ile 85 yaşındaki bir kadını 12 saatlik çalışmayla kurtaran madencileri, minnet ve şükranla anıyor.

- "Madencileri görünce tüylerim diken diken oldu"

Matur, AA muhabirine, asrın felaketinin ardından ülke olarak yaraları saracaklarına inandığını söyledi.

Ailesiyle zor dönemler geçirdiklerini anlatan Matur, "Gerçekten sözün bittiği yer. İnternetten görüyoruz ama deprem bölgesine gidince durum çok farklı." dedi.

Matur, madencilerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Madenciler orada kimsenin cesaret edemediği, 'buradan insan çıkamaz' denilen yerlere girdiler ve canlı çıkardılar. Benim kuzenimin oğlu 4 yaşındaki Rüzgar'ı çıkardılar. 85 yaşında teyzeyi 12 saat çalıştılar ve sağlıklı şekilde çıkarabildiler. Yani inanılmaz bir şey, madenciler çok gurur verici işler başardılar." diye konuştu.

Deprem bölgesinde madencileri görünce birbirlerine sarıldıklarını aktaran Matur, "Madenciler maçlara geliyorlar, orada birbirimizi tanıdık. İnanılmaz duyguydu, onları görünce tüylerim diken diken oldu. Acımız büyüktü. Onlara sarılmak bana güç verdi. Belki onlar da bir nebze motive olmuştur." şeklinde konuştu.

Matur, deprem olduktan sonra akrabalarına ulaşamadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sonra ailem Berlin'den ben buradan hemen yola çıktık. Oradaki yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bazı yakınlarımızı canlı görebildik ama maalesef bazı akrabalarımızı kaybettik. En acı veren şey ise çocuklar oluyor. Günlerce enkazın başındaydık. Ailemle 9 gün oradaydım. Bazı aile büyüklerimiz zor günler geçirdikleri için erken ayrıldılar."

Matur, futbolla ilgilenmesinin kısmen de olsa acıları unutmasına iyi geldiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde elinden geleni yapmaya çalıştığına değinen Matur, "İnsanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, onu yapmaya çalıştım. Çay, simit, çorba getirdim madencilere, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Madencileri diri ve güçlü tutmak için elimden ne geliyorsa yaptım." ifadesini kullandı.

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