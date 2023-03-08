Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y'nin (20) kullandığı 67 ACH 354 plakalı otomobil, Delihakkı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yaşar Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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